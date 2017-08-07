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09:36 (мск), источник: Вести - Воронеж

В столкновении «ВАЗа» и Nissan на выезде из Воронежа погибла девушка

Авария произошла у поворота на Масловку.

Источник: Александр Корсаков

Девушка погибла в столкновении «ВАЗа» и Nissan на выезде из Воронежа около 17:30 воскресенья, 6 августа. Об аварии сообщил очевидец Александр Корсаков в соцсети.

По словам Александра, аварию спровоцировал «ВАЗ-21099»: он «вышел на таран» Nissan Qashqai. В ДТП погибла пассажирка отечественной легковушки, водитель получил серьёзные травмы. Водитель и пассажиры иномарки пострадали меньше, уточнил очевидец ДТП.

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