В столкновении «ВАЗа» и Nissan на выезде из Воронежа погибла девушка
Авария произошла у поворота на Масловку.
Авария произошла у поворота на Масловку.
Девушка погибла в столкновении «ВАЗа» и Nissan на выезде из Воронежа около 17:30 воскресенья, 6 августа. Об аварии сообщил очевидец Александр Корсаков в соцсети.
По словам Александра, аварию спровоцировал «ВАЗ-21099»: он «вышел на таран» Nissan Qashqai. В ДТП погибла пассажирка отечественной легковушки, водитель получил серьёзные травмы. Водитель и пассажиры иномарки пострадали меньше, уточнил очевидец ДТП.