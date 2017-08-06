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19:41 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Казахстане за сутки утонуло 11 человек

Поиски одного из них до сих пор продолжаются.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 6 авг — Sputnik. В Казахстане за текущие сутки в местах, необорудованных для купания, утонуло 11 человек, в том числе и двое детей.

«Поиски еще одного продолжаются. Несмотря на всевозможные предупреждения спасателей, люди продолжают купаться в неотведенных для этого местах, где они находятся вне зоны контроля спасательных служб», — сообщил официальный представитель КЧС МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Основной причиной гибели детей стало оставление их без присмотра. Как сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям, некоторые люди погибли, находясь в нетрезвом состоянии.

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