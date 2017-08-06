В Казахстане за сутки утонуло 11 человек

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 6 авг — Sputnik. В Казахстане за текущие сутки в местах, необорудованных для купания, утонуло 11 человек, в том числе и двое детей.

«Поиски еще одного продолжаются. Несмотря на всевозможные предупреждения спасателей, люди продолжают купаться в неотведенных для этого местах, где они находятся вне зоны контроля спасательных служб», — сообщил официальный представитель КЧС МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.