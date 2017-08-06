Настоящая буря в Кишиневе — поврежденные авто и снесенные крыши домов

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Стихийное бедствие обрушилось на Молдову. В воскресенье во второй половине дня поднялся сильный ветер, и одновременно полился дождь, началась гроза. То, что происходит в Кишиневе, появилось на видео в соцсетях.

Желтый код, объявленный в связи с непогодой, будет действителен до восьмого августа.

В Кишиневе в районе Старой Почты порваны линии электропередач. Ветер снес часть крыши жилого дома, — которая повредила корпус автомобиля, — и сорвал ветви деревьев.