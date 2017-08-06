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20:15 (мск), источник: Sputnik.md

Настоящая буря в Кишиневе — поврежденные авто и снесенные крыши домов

Как и прогнозировали метеорологи, в Молдову в воскресенье вечером пришли дожди с грозами, а на севере даже выпал град.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Стихийное бедствие обрушилось на Молдову. В воскресенье во второй половине дня поднялся сильный ветер, и одновременно полился дождь, началась гроза. То, что происходит в Кишиневе, появилось на видео в соцсетях.

Желтый код, объявленный в связи с непогодой, будет действителен до восьмого августа.

В Кишиневе в районе Старой Почты порваны линии электропередач. Ветер снес часть крыши жилого дома, — которая повредила корпус автомобиля, — и сорвал ветви деревьев.

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Отметим, что в Молдове температура воздуха колебалась в эти дни от + 36 до + 39 С, что составило рекордный максимум для этого периода.

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