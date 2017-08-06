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20:59 (мск), источник: Tengrinews

Надувной матрас перевернулся из-за ветра на озере под Боровое: две девушки утонули

Две девушки утонули в озере в Акмолинской области, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как рассказал очевидец происшествия Улан Абишев, трагедия произошла вечером 6 июля в озере Малое Чебачье под курортом Боровое со стороны населенного пункта Акылбай.

«Мы с семьей просто подавлены. Сегодня отдыхали на озере Малое Чебачье. Покупавшись пару часов мы стали собираться и сделал несколько кадров на память. Потом мы узнали, что на одной из фотографий запечетлена настоящая тратегия. В этот момент здесь боролись за жизнь две девушки и один подросток.

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Их надувной матрас перевернулся из-за сильного ветра, который поднялся резко. На помощь им кинулись несколько парней и смогли вытащить только мальчика. К сожалению, девушек спасти не смогли. Они бегали по берегу и просили позвонить спасателям, которых пришлось ждать почти один час. Все это время мы беспомощно смотрели в даль и надеялись увидеть силуэты. Женщины и дети плакали. При этом на самом озере не было дежурного расчета, лодки или спасательных жилетов", — написал он.

Информацию о трагедии подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

«В 17.09 часов в Бурабайском районе, в озере Малое Чебачье, силами Оперативно-спасательного отряда извлечено тело девушки 1999 г.р., которая утонула при купании в необорудованном для купания месте. Поиски еще одной девушки, утонувшей там же, 1996 г. р. продолжаются», — сообщил он.

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