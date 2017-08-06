Надувной матрас перевернулся из-за ветра на озере под Боровое: две девушки утонули
Две девушки утонули в озере в Акмолинской области, передает корреспондент Тengrinews.kz.
Две девушки утонули в озере в Акмолинской области, передает корреспондент Тengrinews.kz.
Как рассказал очевидец происшествия Улан Абишев, трагедия произошла вечером 6 июля в озере Малое Чебачье под курортом Боровое со стороны населенного пункта Акылбай.
«Мы с семьей просто подавлены. Сегодня отдыхали на озере Малое Чебачье. Покупавшись пару часов мы стали собираться и сделал несколько кадров на память. Потом мы узнали, что на одной из фотографий запечетлена настоящая тратегия. В этот момент здесь боролись за жизнь две девушки и один подросток.
Их надувной матрас перевернулся
Информацию о трагедии подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.
«В 17.09 часов в Бурабайском районе, в озере Малое Чебачье, силами