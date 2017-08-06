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22:57 (мск), источник: Tengrinews

18-летняя абитуриентка медвуза пропала в Алматы

В Алматы бесследно исчезла выпускница школы 18-летняя Назерке Арип, передает корреспондент Тengrinews.kz. Девушка собиралась поступать на грант в медицинский вуз.

Источник: Tengrinews

Как рассказала ее близкая подруга Томирис Аманжол, абитуриентка перестала выходить на связь 10 июля, после 18.00 вечера. Сама Назерке живет в поселке Туздыбастау в Талгарском районе близ Алматы.

«В тот день она вышла из дома около 16.00 и не вернулась. В последний раз ее видели около 18.00 в районе ТРЦ “Достык Плаза”. В тот день она собиралась идти на курсы по английскому. На следующий день через ее мобильный телефон был отслежен путь передвижения. Последний раз по геолокации она находилась в 02.00 ночи в районе пересечения проспекта Рыскулова и улицы Волочаевского. Это между Жангельдиной и Кульджинским трактом. Она сидела в одном из кафе с какой-то девочкой. Администратор сказала, что, якобы, она там сидела и плакала. Как только она вышла оттуда, ее никто не видел», — поделилась подруга.

По ее словам, Назерке Арип в этом году закончила школу и на ЕНТ набрала 100 баллов из 120. Девушка планировала поступить на грант в Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова.

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18-летняя абитуриентка медвуза пропала в Алматы
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