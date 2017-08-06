18-летняя абитуриентка медвуза пропала в Алматы

«В тот день она вышла из дома около 16.00 и не вернулась. В последний раз ее видели около 18.00 в районе ТРЦ “Достык Плаза”. В тот день она собиралась идти на курсы по английскому. На следующий день через ее мобильный телефон был отслежен путь передвижения. Последний раз по геолокации она находилась в 02.00 ночи в районе пересечения проспекта Рыскулова и улицы Волочаевского. Это между Жангельдиной и Кульджинским трактом. Она сидела в одном из кафе с какой-то девочкой. Администратор сказала, что, якобы, она там сидела и плакала. Как только она вышла оттуда, ее никто не видел», — поделилась подруга.