18-летняя абитуриентка медвуза пропала в Алматы
В Алматы бесследно исчезла выпускница школы 18-летняя Назерке Арип, передает корреспондент Тengrinews.kz. Девушка собиралась поступать на грант в медицинский вуз.
В Алматы бесследно исчезла выпускница школы 18-летняя Назерке Арип, передает корреспондент Тengrinews.kz. Девушка собиралась поступать на грант в медицинский вуз.
Как рассказала ее близкая подруга Томирис Аманжол, абитуриентка перестала выходить на связь 10 июля, после 18.00 вечера. Сама Назерке живет в поселке Туздыбастау в Талгарском районе близ Алматы.
«В тот день она вышла из дома около 16.00 и не вернулась. В последний раз ее видели около 18.00 в районе ТРЦ “Достык Плаза”. В тот день она собиралась идти на курсы по английскому. На следующий день через ее мобильный телефон был отслежен путь передвижения. Последний раз по геолокации она находилась в 02.00 ночи в районе пересечения проспекта Рыскулова и улицы Волочаевского. Это между Жангельдиной и Кульджинским трактом. Она сидела в одном из кафе с
По ее словам, Назерке Арип в этом году закончила школу и на ЕНТ набрала 100 баллов из 120. Девушка планировала поступить на грант в Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова.