Трое ростовчан получили по 4 года колонии за хищение 224 млн рублей
Крупное мошенничество в сфере предпринимательской деятельности раскрыто в донской столице.
Крупное мошенничество в сфере предпринимательской деятельности раскрыто в донской столице.
Трое жителей
По данным областной прокуратуры, директор ООО «Сигма» со своими подельниками зная, что организация не имеет возможности получить разрешение на строительство жилых многоквартирных домов в г.
Кроме того, один из участников преступной группы под предлогом строительства многоквартирного жилого дома коттеджного типа по адресу: г.
В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемых в обеспечение возмещения причиненного ущерба.
Приговором Ленинского районного суда г.