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09:29 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Трое ростовчан получили по 4 года колонии за хищение 224 млн рублей

Крупное мошенничество в сфере предпринимательской деятельности раскрыто в донской столице.

Трое жителей Ростова-на-Дону осуждены за хищение более 224 миллионов рублей.

По данным областной прокуратуры, директор ООО «Сигма» со своими подельниками зная, что организация не имеет возможности получить разрешение на строительство жилых многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону, продали квартиры 163 гражданам, похитив таким образом 221,8 млн рублей. Деньги, собранные с покупателей, в кассу организации они не внесли и в бухгалтерских документах не отразили. По такой схеме были обмануты еще несколько человек.

Кроме того, один из участников преступной группы под предлогом строительства многоквартирного жилого дома коттеджного типа по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красочная, 26, привлек деньги двух граждан в размере свыше 1,3 млн рублей и, в целях придания вида законности своих действий, выполнил часть строительных работ, возведя объект незавершенного строительства. Похищенными деньгами преступник распорядился по своему усмотрению. Все это происходило с 2007 по 2014 год.

В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемых в обеспечение возмещения причиненного ущерба.

Приговором Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону обвиняемые признаны виновными. Каждому получил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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