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00:23 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Два человека пострадали в результате ДТП с участием полицейского автомобиля на востоке Москвы

Авария с участием полицейского автомобиля произошла в районе Соколиная гора, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«На пересечении ул. Вельяминовская с ул. Щербаковская произошло столкновение гражданской иномарки Audi и служебного автомобиля полиции. По предварительным данным, пострадали два человека, по одному из каждой машины», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.

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Два человека пострадали в результате ДТП с участием полицейского автомобиля на востоке Москвы
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