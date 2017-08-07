Два человека пострадали в результате ДТП с участием полицейского автомобиля на востоке Москвы
Авария с участием полицейского автомобиля произошла в районе Соколиная гора, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в
Авария с участием полицейского автомобиля произошла в районе Соколиная гора, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в
«На пересечении ул. Вельяминовская с ул. Щербаковская произошло столкновение гражданской иномарки Audi и служебного автомобиля полиции. По предварительным данным, пострадали два человека, по одному из каждой машины», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.