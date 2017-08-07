Иномарка размоталась об леерное ограждение во Владивостоке

Во Владивостоке на проспекте 100-лет Владивостоке произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло в районе парка «Фантазия». По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и влетел в леерное ограждение. Иномарка получила серьезные повреждения и покинула место ДТП на эвакуаторе.