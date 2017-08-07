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03:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровского края продал знакомому ворованный телевизор

В Николаевском районе у 58-летнего мужчины украли телевизор. Ущерб составил свыше 10 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию.

Вскоре стражи правопорядка задержали злоумышленника. Выяснилось, что чужую технику фигурант продал своему знакомому. Полученные деньги мужчина потратил. Сейчас 32-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Телевизор вернули заявителю, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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