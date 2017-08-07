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03:24 (мск), источник: Восток Медиа

ГИБДД Приморья выступила с экстренным предупреждением

Водителей просят воздержаться от поездок по популярной трассе.

Источник: Восток Медиа

Госавтоинспекция Приморского края обратилась к водителям с просьбой воздержаться от поездок по автодороге Де-Фриз — Седанка — Патрокл во Владивостоке и Надеждинском районе. Только за один день из-за ограничения видимости и тумана на данной автодороге произошло двадцать дорожно-транспортных происшествий, говорится в официальном сообщении.

В воскресенье на места происшествий оперативно прибывали наряды дорожно-патрульной службы для оформления ДТП, выяснения обстоятельств произошедшего, регулирования движения и оказания помощи водителям. В результате автоаварий никто не пострадал, автомашины получили механические повреждения.

В настоящее время ограничен въезд транспортных средств на автодорогу Де-Фриз — Седанка — Патрокл по направлениям движения:

— от транспортной развязки в районе микрорайона Снеговая падь в сторону улицы Фадеева;.

— с улицы Фадеева в сторону Седанки.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой воздержаться от поездок по автодороге Де-Фриз — Седанка — Патрокл.

Как ранее сообщило РИА «Восток-Медиа», несмотря на оптимистические прогнозы синоптиков, на Приморье обрушились сильные ливни. Город Уссурийск ушёл под воду. Сложная обстановка на дорогах наблюдается и во Владивостоке.

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