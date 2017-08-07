ГИБДД Приморья выступила с экстренным предупреждением
Водителей просят воздержаться от поездок по популярной трассе.
Водителей просят воздержаться от поездок по популярной трассе.
Госавтоинспекция Приморского края обратилась к водителям с просьбой воздержаться от поездок по автодороге
В воскресенье на места происшествий оперативно прибывали наряды
В настоящее время ограничен въезд транспортных средств на автодорогу
— от транспортной развязки в районе микрорайона Снеговая падь в сторону улицы Фадеева;.
— с улицы Фадеева в сторону Седанки.
Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой воздержаться от поездок по автодороге
Как ранее сообщило РИА «Восток-Медиа», несмотря на оптимистические прогнозы синоптиков, на Приморье обрушились сильные ливни. Город Уссурийск ушёл под воду. Сложная обстановка на дорогах наблюдается и во Владивостоке.