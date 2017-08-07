Два пассажирских лайнера «сцепились крыльями» в аэропорту Торонто

Как рассказали в управлении городскими аэропортами, инцидент произошел, когда на самолет польской компании шла посадка пассажиров. Канадское судно в это время пыталось встать на стоянке рядом с ним. В итоге оно крылом задело крыло соседнего борта и повредило его.