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02:54 (мск), источник: Аргументы и факты

Два пассажирских лайнера «сцепились крыльями» в аэропорту Торонто

Самолет Air Canada задел судно LOT, когда там шла посадка.

Пассажирские лайнеры канадской Air Canada и польской LOT «сцепились крыльями» в международном аэропорту Торонто, передает телеканал CBC.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказали в управлении городскими аэропортами, инцидент произошел, когда на самолет польской компании шла посадка пассажиров. Канадское судно в это время пыталось встать на стоянке рядом с ним. В итоге оно крылом задело крыло соседнего борта и повредило его.

В момент происшествия в самолете Air Canada находились 286 пассажиров. Никто из них не пострадал.

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