Движение между Раздольное и Барабашом в Приморье блокировано

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 августа, PrimaMedia.

Движение на автодороге Разольное — Хасан ограничено из-за последствий сильных осадков, дорога размыта и занесена грунтом. Со стороны поселка Раздольное добраться можно только до села Нежино, далее на 25 км автодороги Разольное — Хасан дежурит экипаж ДПС. Со стороны поселка Славянка движение осуществляется до знака «Барабаш», дежурство на данном участке дороги также осуществляет экипаж ДПС. Остановлено пассажирское сообщение, движение всех видов транспорта, сообщили ИА PrimaMedia в отделе пропаганды ГИБДД края.

В настоящий момент добраться из Владивостока до Славянки, Безверхово, Хасана, Краскино, Посьета невозможно.

Госавтоинспекция обращается к гражданам проявить понимание, отложить поездку по данному маршруту, а также соблюдать осторожность при движении в неблагоприятных погодных условиях, по возможности отказаться от использования личного автотранспорта.