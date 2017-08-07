Движение между Раздольное и Барабашом в Приморье блокировано
В настоящий момент добраться из Владивостока до Славянки, Безверхово, Хасана, Краскино, Посьета невозможно.
В настоящий момент добраться из Владивостока до Славянки, Безверхово, Хасана, Краскино, Посьета невозможно.
Владивосток, 7 августа, PrimaMedia.
Движение на автодороге Разольное — Хасан ограничено
В настоящий момент добраться из Владивостока до Славянки, Безверхово, Хасана, Краскино, Посьета невозможно.
Госавтоинспекция обращается к гражданам проявить понимание, отложить поездку по данному маршруту, а также соблюдать осторожность при движении в неблагоприятных погодных условиях, по возможности отказаться от использования личного автотранспорта.
Напомним, в период 7 — 10 августа в Приморье ожидается погода с дождями различной интенсивности, вероятны локальные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра. В связи с изменением рассчитанной ранее траектории движения тайфуна Noru на более благоприятную для Приморского края, штормовое предупреждение, объявленное ранее на