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03:33 (мск), источник: Восток Медиа

Машинистов в Ванино приговорили к штрафу за пожар в тепловозе

Железнодорожники заплатят в 40 раз меньше суммы ущерба, нанесённого компании «РЖД».

Ванинский районный суд Хабаровского края вынес приговор в отношении двух сотрудников ОАО «РЖД». Они признаны виновными в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта — результатом стал пожар в тепловозе.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже сообщало об этом происшествии. В ноябре 2015 года на 410-м километре железнодорожного перегона Дюанка — Ландыши Ванинского района загорелся тепловоз. В результате пожара компания «РЖД» понесла ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей.

За время следствия этот показатель значительно увеличился — как сообщает Ванинская транспортная прокуратура, окончательная сумма ущерба составила более четырёх миллионов рублей. Суд установил, что виноваты в этом машинист и его помощник — работники эксплуатационного локомотивного депо Советская Гавань.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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