Найти пропавшую в Хабаровском районе девушку удалось по распечатке звонков

Сотрудники правоохранительных органов разыскали пропавшую накануне в Хабаровском районе девушку и передали её родителям. Сейчас они выясняют, почему подросток ушёл из дома. Установить местонахождение «потери» удалось благодаря отслеженным звонкам, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Пропавшую 2 августа в селе Некрасовка девушку нашли на вторые сутки поисков.

«Полицейские сейчас проводят проверки. Они нашли её по распечаткам звонков. Сейчас разбираются с ней — как и почему ушла из дома. Полицейские — молодцы, хорошо сработали», — рассказал корреспонденту агентства координатор поисково-спасательного отряда «Амур-поиск» Сергей Савельев.

По каким причинам 16-летняя девушка ушла из дома, пока неизвестно. В краевом УМВД и следственном управлении по региону комментировать ситуацию отказались.