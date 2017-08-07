Найти пропавшую в Хабаровском районе девушку удалось по распечатке звонков
Полицейские сейчас выясняют причины её поступка.
Полицейские сейчас выясняют причины её поступка.
Сотрудники правоохранительных органов разыскали пропавшую накануне в Хабаровском районе девушку и передали её родителям. Сейчас они выясняют, почему подросток ушёл из дома. Установить местонахождение «потери» удалось благодаря отслеженным звонкам, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
Пропавшую 2 августа в селе Некрасовка девушку нашли на вторые сутки поисков.
«Полицейские сейчас проводят проверки. Они нашли её по распечаткам звонков. Сейчас разбираются с ней — как и почему ушла из дома. Полицейские — молодцы, хорошо сработали», — рассказал корреспонденту агентства координатор
По каким причинам 16-летняя девушка ушла из дома, пока неизвестно. В краевом УМВД и следственном управлении по региону комментировать ситуацию отказались.
Ранее агентство сообщало, что поисками подростка занимались правоохранители, сотрудники МЧС и водолазы ДВРПСО. Они отрабатывали все версии пропажи 16-летней девочки. Рассматривалась вероятность того, что девушка утонула. Спасатели осматривали дно местного озера.