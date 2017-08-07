В результате непогоды несколько районов края остались без электроснабжения

Источник: VLADNEWS

В ночь с 6 на 7 августа 2017 года в южных районах края выпало обильное количество осадков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Сильный дождь повредил электропровода в некоторых районах края. Так, отсутствует электроснабжение в Хасанском, Надеждинском муниципальных районах и в Уссурийском городском округе. Отменена часть автобусных рейсов, следующих в Уссурийский городской округ. В настоящее время фиксируются подтопления низменных участков дорог, приусадебных участков. Информация продолжает поступать в центр управления в кризисных ситуациях.

Все службы жизнеобеспечения края находятся в состоянии повышенной готовности, аэромобильная группировка выдвинулась в Уссурийский городской округ для проведения аварийно-восстановительных работ и оказанию всесторонней помощи населению. Готовы к развертыванию пункты временного размещения.