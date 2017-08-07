МЧС Уссурийска просит горожан о помощи: нужны лодки и добровольцы

Ночью и утром 7 августа проливные дожди накрыли Уссурийск. Улицы города превратились в потоки воды. Целые районы города оказались отрезаны от центра. Добираясь на работу, люди начали впадать в панику. Зафиксированы даже случаи нападения пассажиров на водителей общественного транспорта с требованием довести их до места назначения. МЧС Уссурийска просит горожан оказать помощь: спасателям нужны лодки и люди, умеющие ими управлять. Добровольцы могут подъехать к пожарной части Уссурийска, которая находится на улице Ленина, 143. Для уточнения информации звонить 01, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.