Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве назвали вероятность отделения Одесской обл от Украины
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
"Сделал вид, что на Украине есть ВВС": СМИ о реакции на Порошенко
ВКС РФ без энтузиазма ждут истребители Су-57 – СМИ
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Москва закупит всего 12 новейших истребителей Су-57 – СМИ
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
03:50 (мск), источник: PrimaMedia.ru

МЧС Уссурийска просит горожан о помощи: нужны лодки и добровольцы

В связи с наводнением многим жителям требуется помощь.

Владивосток, 7 августа, PrimaMedia.

Ночью и утром 7 августа проливные дожди накрыли Уссурийск. Улицы города превратились в потоки воды. Целые районы города оказались отрезаны от центра. Добираясь на работу, люди начали впадать в панику. Зафиксированы даже случаи нападения пассажиров на водителей общественного транспорта с требованием довести их до места назначения. МЧС Уссурийска просит горожан оказать помощь: спасателям нужны лодки и люди, умеющие ими управлять. Добровольцы могут подъехать к пожарной части Уссурийска, которая находится на улице Ленина, 143. Для уточнения информации звонить 01, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

Напомним, в период 7 — 10 августа в Приморье ожидается погода с дождями различной интенсивности, вероятны локальные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Старт ежегодному международному музыкальному фестивалю V-ROX дан во Владивостоке
Неделя с PrimaMedia: авария с Моникой, страхи по тайфуну и дальневосточный блэкаут
В Минэнерго Украины допустили неготовность к транзиту газа
Рогозин анонсировал отмену льгот зарубежным авиапроизводителям
Глава МИД: Польша не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока
«Зенит» разгромил «Спартак» в матче чемпионата России
Бюджет ЕС после Brexit недосчитается 12 миллиардов евро в год
Израиль заявил о скором запрете Al Jazeera на работу в стране
Лавров примерил национальный костюм Филиппин на саммите АСЕАН
Спорт
«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру В главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь