Суд продлил арест экс-губернатора Сахалина по делу о крупных взятках

Источник: РИА "Новости"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Южно-Сахалинский городской суд своим решением в понедельник оставил под арестом экс-губернатора Александра Хорошавина и его двух бывших подчиненных Сергея Карепкина и Андрея Икрамова еще на три месяца.

«Ходатайство прокуратуры удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Хорошавина до 9 ноября», — огласила решение судья Елена Поликина.

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На этот же срок продлен арест Икрамова, Карепкина и домашний арест Борисова.

9 августа истекает срок содержания под стражей экс-губернатора, Икрамова, Карепкина и содержания под домашним арестом экс-министра сельского хозяйства и продовольствия Николая Борисова (ему срок домашнего ареста также продлен до 9 ноября).

Южно-Сахалинский городской суд 6 марта приступил к рассмотрению уголовного дела. На скамье подсудимых — бывшие глава региона А. Хорошавин, зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин, советник губернатора Икрамов и министр сельского хозяйства Николай Борисов (он находится под домашним арестом).