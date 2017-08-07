Суд продлил арест экс-губернатора Сахалина по делу о крупных взятках
Под арестом остались и два сообщника Александра Хорошавина.
Под арестом остались и два сообщника Александра Хорошавина.
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU —
«Ходатайство прокуратуры удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Хорошавина до 9 ноября», — огласила решение судья Елена Поликина.
На этот же срок продлен арест Икрамова, Карепкина и домашний арест Борисова.
9 августа истекает срок содержания под стражей
Они обвиняются по частям 5 и 6 статьи 290, статье 174.1 УК РФ (получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления). Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет около 522 млн руб.