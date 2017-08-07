Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Умеренные возлияния грозят ожирением
Украина отказалась верить в завершение строительства моста в Крым
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
«Париж сала нэ купуэ. А шо Лондон, тоже?»: Песков об Украине и ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Москва закупит всего 12 новейших истребителей Су-57 – СМИ
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
10Перестрелка в здании Мособлсуда
05:06 (мск), источник: Интерфакс

Суд продлил арест экс-губернатора Сахалина по делу о крупных взятках

Под арестом остались и два сообщника Александра Хорошавина.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Южно-Сахалинский городской суд своим решением в понедельник оставил под арестом экс-губернатора Александра Хорошавина и его двух бывших подчиненных Сергея Карепкина и Андрея Икрамова еще на три месяца.

«Ходатайство прокуратуры удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Хорошавина до 9 ноября», — огласила решение судья Елена Поликина.

Читайте также
Генпрокуратура озвучила общую сумму взяток экс-главы Сахалинской области

На этот же срок продлен арест Икрамова, Карепкина и домашний арест Борисова.

9 августа истекает срок содержания под стражей экс-губернатора, Икрамова, Карепкина и содержания под домашним арестом экс-министра сельского хозяйства и продовольствия Николая Борисова (ему срок домашнего ареста также продлен до 9 ноября).

Южно-Сахалинский городской суд 6 марта приступил к рассмотрению уголовного дела. На скамье подсудимых — бывшие глава региона А. Хорошавин, зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин, советник губернатора Икрамов и министр сельского хозяйства Николай Борисов (он находится под домашним арестом).

Они обвиняются по частям 5 и 6 статьи 290, статье 174.1 УК РФ (получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления). Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет около 522 млн руб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Из российских авиакомпаний уволились около 200 пилотов
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
В Минэнерго Украины допустили неготовность к транзиту газа
Рогозин анонсировал отмену льгот зарубежным авиапроизводителям
Глава МИД: Польша не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока
«Зенит» разгромил «Спартак» в матче чемпионата России
Карла дель Понте покинет комиссию ООН по правам человека в Сирии
Лавров примерил национальный костюм Филиппин на саммите АСЕАН
Спорт
«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру В главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Назван самый популярный у петербуржцев район с новостройками
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь