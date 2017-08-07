В Приморье отменяют автобусные рейсы из-за паводка
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Пятнадцать автобусных рейсов отменили в Приморье утром в понедельник
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Пятнадцать автобусных рейсов отменили в Приморье утром в понедельник
Ранее власти края сообщили о подтоплении семи населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка вновь оказалось отрезанным от внешнего мира.
По данным на сайте приморского автовокзала, отменены несколько рейсов в Уссурийск, рейсы в Зарубино, Краскино и другие населенные пункты.
Как сообщает краевой главк МЧС,
«В настоящее время фиксируются подтопления низменных участков дорог, приусадебных участков… Аэромобильная группировка выдвинулась в Уссурийский ГО для проведения