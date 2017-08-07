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03:51 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье отменяют автобусные рейсы из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Пятнадцать автобусных рейсов отменили в Приморье утром в понедельник из-за потопления в трех районах края.

Источник: РИА Новости

Ранее власти края сообщили о подтоплении семи населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка вновь оказалось отрезанным от внешнего мира.

По данным на сайте приморского автовокзала, отменены несколько рейсов в Уссурийск, рейсы в Зарубино, Краскино и другие населенные пункты.

Как сообщает краевой главк МЧС, из-за ливней частично отсутствует электроснабжение в Хасанском и Надеждинском районах и в Уссурийском городском округе.

«В настоящее время фиксируются подтопления низменных участков дорог, приусадебных участков… Аэромобильная группировка выдвинулась в Уссурийский ГО для проведения аварийно-восстановительных работ и оказанию всесторонней помощи населению», — говорится в сообщении.

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