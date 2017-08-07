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03:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дожди размыли железную дорогу в Примрье, отрезав Владивосток от Хабаровска

Река разлилась в районе перегона Кипарисово-Раздольное, пассажиров местных электричек отправляют на автобусах (ФОТО).

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10
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Владивосток, 7 августа, PrimaMedia.

Размыв железнодорожных путей на перегоне Кипарисово-Раздольное в Приморском крае остановило ж/д-сообщение между Владивостоком и остальные городами севера края, а также Хабаровском, сообщает ИА PrimaMedia. Как сообщил источник в РЖД, из-за разлива реки пассажиров пересадят на автобусы.

— В 23.45 по московскому времени (06.45 по Владивостоку) произошел размыв дороги на перегоне Кипарисово-Раздольное. Движение сейчас остановлено, — сообщил собеседник агентства.

С северной стороны движение остановлено на станции Сибирцево. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, всех пассажиров попросили покинуть вагоны, пообещав пересадить всех на автобусы.

— Ружинскую электричку остановили в Сибирцево и всем сказали, что дальше она не поедет. Сейчас народ вышел, ждет, говорят, будут автобусы, — рассказал корр. редакции.

На станции Баневурово из-за размытых путей опрокинулся порожний грузовой состав. Железная дорога уходит под воду.

— В электричке было человек 600, всех высадили из-за потопа. Сейчас ищут автобусы, чтобы доставить до Владивостока, — сообщил один из пассажиров этого поезда.

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