Дожди размыли железную дорогу в Примрье, отрезав Владивосток от Хабаровска
Река разлилась в районе перегона
Река разлилась в районе перегона
Владивосток, 7 августа, PrimaMedia.
Размыв железнодорожных путей на перегоне
— В 23.45 по московскому времени (06.45 по Владивостоку) произошел размыв дороги на перегоне
С северной стороны движение остановлено на станции Сибирцево. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, всех пассажиров попросили покинуть вагоны, пообещав пересадить всех на автобусы.
— Ружинскую электричку остановили в Сибирцево и всем сказали, что дальше она не поедет. Сейчас народ вышел, ждет, говорят, будут автобусы, — рассказал корр. редакции.
На станции Баневурово
— В электричке было человек 600, всех высадили