В Уссурийске создалась угроза прорыва дамбы

Источник: ДЕЙТА

По сообщению оперативного штаба КЧС Уссурийска, за ночь и утро 7 августа выпало 208 миллиметров осадков, при месячной норме в 134 миллиметра. С 10 часов утра 7 августа в округе введен режим ЧС муниципального характера. В городе развернуты пункты временного размещения по адресам: проспект Блюхера, 36, МЦКД «Горизонт», ул. Ленина, 80.

Все службы Уссурийска были приведены в состояние готовности с 4 августа в связи со штормовым предупреждением относительно прохождения в Приморье тайфуна. На территории округа были организованы комплексные работы по расчистке рек, водоотведению, подсыпке дорог в селах. Однако в настоящее время ситуация продолжает оставаться критической.

Все службы города и техника муниципальных предприятий задействованы в аварийно- восстановительных работах. Решается вопрос о привлечении военной техники. Звонки от жителей принимаются по телефонам 112, 32−10−06, 33−94−99.