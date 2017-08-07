Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Умеренные возлияния грозят ожирением
Путин ответил о дополнительных мерах вслед за высылкой дипломатов
Наследников имущества защитит новый закон
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
"Жду подлодки": СМИ о реакции на полет Порошенко на МиГ-29
ВКС РФ без энтузиазма ждут истребители Су-57 – СМИ
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Москва закупит всего 12 новейших истребителей Су-57 – СМИ
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
10Перестрелка в здании Мособлсуда
04:24 (мск), источник: ДЕЙТА

В Уссурийске создалась угроза прорыва дамбы

Как сообщили ИА «DEITA.RU» в администрации Уссурийского городского округа, создалась реальная угроза прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище. В связи с этим, местные власти просят не выезжать в направлении Борисовской территории.

Источник: ДЕЙТА

По сообщению оперативного штаба КЧС Уссурийска, за ночь и утро 7 августа выпало 208 миллиметров осадков, при месячной норме в 134 миллиметра. С 10 часов утра 7 августа в округе введен режим ЧС муниципального характера. В городе развернуты пункты временного размещения по адресам: проспект Блюхера, 36, МЦКД «Горизонт», ул. Ленина, 80.

Все службы Уссурийска были приведены в состояние готовности с 4 августа в связи со штормовым предупреждением относительно прохождения в Приморье тайфуна. На территории округа были организованы комплексные работы по расчистке рек, водоотведению, подсыпке дорог в селах. Однако в настоящее время ситуация продолжает оставаться критической.

Все службы города и техника муниципальных предприятий задействованы в аварийно- восстановительных работах. Решается вопрос о привлечении военной техники. Звонки от жителей принимаются по телефонам 112, 32−10−06, 33−94−99.

Дмитрий Санников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Приморье отменено 16 автобусных рейсов
В Минэнерго Украины допустили неготовность к транзиту газа
Рогозин анонсировал отмену льгот зарубежным авиапроизводителям
Глава МИД: Польша не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока
«Зенит» разгромил «Спартак» в матче чемпионата России
Карла дель Понте покинет комиссию ООН по правам человека в Сирии
Суд продлил арест экс-губернатора Сахалина по делу о взятках
Лавров примерил национальный костюм Филиппин на саммите АСЕАН
Спорт
«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру В главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь