Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Что написали иностранные СМИ о демарше России против США
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
«Париж сала нэ купуэ»: Песков высмеял ассоциацию Украины с ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Москва закупит всего 12 новейших истребителей Су-57 – СМИ
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
10Перестрелка в здании Мособлсуда
04:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Зиме полицейский спас девочку, провалившуюся в канализационный люк

В Зиминском районе полицейский спас трехлетнюю девочку, провалившуюся в канализационный люк.

Об этом 7 июля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. «Происшествие случилось вечером во дворе жилого дома. Находившийся там со своими родственниками инспектор ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России “Зиминский” старший лейтенант полиции Александр Васянкин услышал крики о помощи. Он немедленно установил место, откуда раздавался плач ребёнка, — канализационный колодец. Полицейский вместе с мужчинами вытащил девочку наверх», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как оказалось, девочка наступила на люк колодца и упала вниз. Только вовремя принятые меры и оперативность позволили избежать трагических последствий. Руководством районной полиции сотрудник полиции и граждане отмечены благодарностями, которые вручены на общем собрании личного состава местной полиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Минэнерго Украины допустили неготовность к транзиту газа
Рогозин анонсировал отмену льгот зарубежным авиапроизводителям
Глава МИД: Польша не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока
«Зенит» разгромил «Спартак» в матче чемпионата России
Карла дель Понте покинет комиссию ООН по правам человека в Сирии
Суд продлил арест экс-губернатора Сахалина по делу о взятках
Лавров примерил национальный костюм Филиппин на саммите АСЕАН
Спорт
«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру В главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь