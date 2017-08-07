В Зиме полицейский спас девочку, провалившуюся в канализационный люк

Об этом 7 июля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. «Происшествие случилось вечером во дворе жилого дома. Находившийся там со своими родственниками инспектор ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России “Зиминский” старший лейтенант полиции Александр Васянкин услышал крики о помощи. Он немедленно установил место, откуда раздавался плач ребёнка, — канализационный колодец. Полицейский вместе с мужчинами вытащил девочку наверх», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.