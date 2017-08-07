В Зиме полицейский спас девочку, провалившуюся в канализационный люк
В Зиминском районе полицейский спас трехлетнюю девочку, провалившуюся в канализационный люк.
В Зиминском районе полицейский спас трехлетнюю девочку, провалившуюся в канализационный люк.
Об этом 7 июля 2017 года сообщила
Как оказалось, девочка наступила на люк колодца и упала вниз. Только вовремя принятые меры и оперативность позволили избежать трагических последствий. Руководством районной полиции сотрудник полиции и граждане отмечены благодарностями, которые вручены на общем собрании личного состава местной полиции.