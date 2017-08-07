Движение поездов из Хабаровска во Владивосток остановлено из-за размыва жд путей
На место происшествия отправлены четыре восстановительных поезда.
На место происшествия отправлены четыре восстановительных поезда.
Хабаровск, 7 августа, AmurMedia.
6 августа 2017 года в 23.45 по московскому времени на перегонах
Размыв стал следствием сильнейших ливней. В связи с этим задержаны пассажирские поезда № 6 сообщением
Перевозка пассажиров автотранспортом затруднена по причине подмыва мостов на автотрассах, поэтому рассматривается возможность временного размещения пассажиров в гостиницах и домах отдыха. Все пассажиры обеспечены питьевой водой.
Пригородные пассажирские поезда № 6364
Пострадавших нет. Угрозы экологии нет.
На место происшествия отправлены четыре восстановительных поезда со ст. Уссурийск, Партизанск, Первая Речка и Сибирцево. Железнодорожники приступили к ликвидации последствий размывов пути.
Просим пассажиров обращать внимание на объявления об изменениях в расписании поездов на вокзалах и остановочных пунктах. Информацию о движении поездов можно уточнить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого