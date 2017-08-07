Движение поездов из Хабаровска во Владивосток остановлено из-за размыва жд путей

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 августа, AmurMedia.

6 августа 2017 года в 23.45 по московскому времени на перегонах Баневурово-Барановский, Раздольное-Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск-Владивосток и на перегоне Оленевод-Веневитино участка Барановский-Хасан Дальневосточной железной дороги приостановлено движение поездов по причине размыва верхнего строения пути, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги».

Размыв стал следствием сильнейших ливней. В связи с этим задержаны пассажирские поезда № 6 сообщением Хабаровск-Владивосток, № 352 сообщением Советская Гавань-Владивосток и № 202 сообщением Хабаровск-Владивосток (всего 1247 человек).

Перевозка пассажиров автотранспортом затруднена по причине подмыва мостов на автотрассах, поэтому рассматривается возможность временного размещения пассажиров в гостиницах и домах отдыха. Все пассажиры обеспечены питьевой водой.

Пригородные пассажирские поезда № 6364 Уссурийск-Владивосток и № 6361 Владивосток-Уссурийск возвращены в пункты отправления, все остальные электропоезда, следующие по данным направлениям, отменены.

Пострадавших нет. Угрозы экологии нет.

На место происшествия отправлены четыре восстановительных поезда со ст. Уссурийск, Партизанск, Первая Речка и Сибирцево. Железнодорожники приступили к ликвидации последствий размывов пути.