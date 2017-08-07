В Красноярском крае выросло число ВИЧ-инфицированных
В Красноярском крае увеличилось количество
В Красноярском крае увеличилось количество
Показатель заболеваемости, по данным на 1 июля, составил 1026,3 случая на 100 тыс. населения края, что на 19,0% ниже показателя по Сибирскому Федеральному округу (1266,5 случая на 100 тыс. населения).
Что касается федеральной статистики, Красноярский край занимает пятое место после Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей и Алтайского края.
Специалисты отмечают, что современная терапия позволяет