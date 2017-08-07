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05:07 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае выросло число ВИЧ-инфицированных

В Красноярском крае увеличилось количество ВИЧ-инфицированных. По данным краевого центра СПИД, речь идет о 32495 жителях региона, 29420 из них — с впервые в жизни установленным диагнозом.

Показатель заболеваемости, по данным на 1 июля, составил 1026,3 случая на 100 тыс. населения края, что на 19,0% ниже показателя по Сибирскому Федеральному округу (1266,5 случая на 100 тыс. населения).

Что касается федеральной статистики, Красноярский край занимает пятое место после Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей и Алтайского края.

Специалисты отмечают, что современная терапия позволяет ВИЧ-инфицированным жить без существенных ограничений, а профилактические мероприятия среди населения помогают сдерживать распространение инфекции.

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