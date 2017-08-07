Жару в Красноярске сменит дождь с грозами

Источник: РИА "Новости"

В начале рабочей недели синоптики обещают красноярцам жару до +33°C. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 7 августа, столбики термометров поднимутся до +30…33°C. Весь день в городе будет держаться сухая и ясная погода. Ветер западный с порывами до 5 м/с.

«7 августа в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются грозы», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Дожди пройдут в Красноярске во вторник, 8 августа. Утром температура воздуха поднимется до +23°C, днем и вечером до +28°C. Ветер северо-западный до 3 м/с.

В среду, 9 августа, погода резко изменится. В городе похолодает до +18°C. Синоптики также обещают проливные дожди.