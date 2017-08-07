Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Умеренные возлияния грозят ожирением
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
«Париж сала нэ купуэ. А шо Лондон, тоже?»: Песков об Украине и ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Москва закупит всего 12 новейших истребителей Су-57 – СМИ
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
10Перестрелка в здании Мособлсуда
05:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жару в Красноярске сменит дождь с грозами

Столбики термометров поднимутся до +33°C.

Источник: РИА "Новости"

В начале рабочей недели синоптики обещают красноярцам жару до +33°C. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 7 августа, столбики термометров поднимутся до +30…33°C. Весь день в городе будет держаться сухая и ясная погода. Ветер западный с порывами до 5 м/с.

«7 августа в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются грозы», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Дожди пройдут в Красноярске во вторник, 8 августа. Утром температура воздуха поднимется до +23°C, днем и вечером до +28°C. Ветер северо-западный до 3 м/с.

В среду, 9 августа, погода резко изменится. В городе похолодает до +18°C. Синоптики также обещают проливные дожди.

Такая погода продержится в городе до конца недели. Потепление до +25°C вернется в Красноярске только в субботу, 12 августа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+26°
переменная облачность
763 мм рт. ст.
повышенное
58 %
повышенная
3 м/с
легкий ветер
В Красноярске ищут многодетного отца, ушедшего в банк за кредитом
В Минэнерго Украины допустили неготовность к транзиту газа
Рогозин анонсировал отмену льгот зарубежным авиапроизводителям
Глава МИД: Польша не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока
«Зенит» разгромил «Спартак» в матче чемпионата России
Карла дель Понте покинет комиссию ООН по правам человека в Сирии
Суд продлил арест экс-губернатора Сахалина по делу о взятках
Лавров примерил национальный костюм Филиппин на саммите АСЕАН
Спорт
«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру В главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь