Режим ЧС введен в Уссурийске

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Все службы города и техника муниципальных предприятий задействованы в аварийно-восстановительных работах. Решается вопрос о привлечении военной техники.

«Есть угроза прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище, поэтому жителям не рекомендуем выезжать на дороги округа и края без острой необходимости», — рассказали в администрации Уссурийска.

В округе развернуто два пункта временного размещения для тех, чьи дома оказались подтоплены. Сейчас там находятся уже 33 человека. Звонки от жителей Уссурийска принимаются по телефонам — 112, 32−10−06, 33−94−99.

Отметим, прошедшей ночью в результате ливневых дождей оказались также затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском и Надеждинском районах. Наибольшее количество осадков — более 250 миллиметров — выпало в селе Барабаш Хасанского района.

Подтопленные Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.

Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады.

Две группы приморских спасателей выдвинулись в районы для налаживания лодочных переправ. Одна группа находится в районе поселка Оленевод и другая группа на пути к Хасанскому району.