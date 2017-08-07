Циклон заблокировал туристам путь в Китай через Краскино

Ливень, размывший основную трассу, ведущую из Владивостока в Хасанский район, заблокировал путь туристическим автобусам, которые доставляют путешественников в Китай через пункт пропуска Краскино. Как сообщили в департаменте туризма Приморья, в администрации немедленно собрали совещание с представителями туроператоров и туркомпаний края. Участникам встречи порекомендовали воздержаться от поездок в сторону границы с КНР через автомобильный пункт пропуска «Краскино» либо переориентироваться на другие пропускные пункты.

В ночь на 7 августа в результате ливневых дождей оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе. Наибольшее количество осадков — более 250 миллиметров — выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске более 200 миллиметров, здесь уже введен режим ЧС.

Оказались подтопленными Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.

Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады.

Две группы приморских спасателей выдвинулись в районы для налаживания лодочных переправ. Одна группа находится в районе поселка Оленевод и другая группа на пути к Хасанскому району. В ближайшее время третья группа отправится в Уссурийск. Кроме этого, задействованы подразделения краевых пожарных.