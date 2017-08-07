В Изумрудной долине в Приморье поток воды унес домик, в котором спали мама с малышом

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 августа, PrimaMedia.

Тревожная новость рано утром пришла из парка «Изумрудная долина» под Уссурийском. Директор Сергей Вакуленко попросил помощи в спасении отдыхающих: домик, в котором спасли мама и ее ребенок, смыло потоком воды и унесло по течению. Благодаря экстренной мобилизации сил сотрудников парка и других людей, домик удалось вытащить на берег, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

Как рассказал директор «Изумрудной долины» Сергей Вакуленко, примерно в 6.00 на территорию парка хлынул огромный поток воды. Такое происшествие произошло впервые, никто не ожидал, что вода подойдет к жилым строениям. Домик, стоящий на сопке, смыло водой и понесло по течению. В нем в это время находилась мама со своим малышом.

Благодаря помощи людей домик удалось остановить, женщину с ребенком вывезли на лодке.