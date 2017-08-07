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05:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Более 700 граммов марихуаны изъяли у жителя Хабаровского края

В Солнечном районе полицейские задержали 35-летнего мужчину, имеющего криминальное прошлое.

С собой у фигуранта был полиэтиленовый пакет с растительной массой зеленого цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество — марихуана. Общий вес наркотика составил 705, 38 грамма. По словам подозреваемого, он хранил марихуану для личного употребления.

Сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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