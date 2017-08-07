Более 700 граммов марихуаны изъяли у жителя Хабаровского края
В Солнечном районе полицейские задержали 35-летнего мужчину, имеющего криминальное прошлое.
В Солнечном районе полицейские задержали 35-летнего мужчину, имеющего криминальное прошлое.
С собой у фигуранта был полиэтиленовый пакет с растительной массой зеленого цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество — марихуана. Общий вес наркотика составил 705, 38 грамма. По словам подозреваемого, он хранил марихуану для личного употребления.
Сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на