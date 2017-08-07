Более 700 граммов марихуаны изъяли у жителя Хабаровского края

С собой у фигуранта был полиэтиленовый пакет с растительной массой зеленого цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество — марихуана. Общий вес наркотика составил 705, 38 грамма. По словам подозреваемого, он хранил марихуану для личного употребления.