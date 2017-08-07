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05:49 (мск), источник: Восток Медиа

Следы медведя нашли возле жилых домов в Хабаровском крае

Однако самого хищника пока никто не видел.

Жители села Богородское в Хабаровском крае заметили следы медведя у своих домов. Однако самого хищника люди пока не видели — информация о нём распространяется на уровне слухов, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Тем не менее, администрация Ульчского района предупредила местных жителей о необходимости быть осторожнее. Особую внимательность населению рекомендуют проявлять в вечернее время.

«Появились обращения, что на окраине села Богородское в дворовых территориях, которые расположены близко от леса, замечены следы медведя. Все население проинформировано о том, что в тёмное время суток лучше не выходить на улицу, а если это необходимо, то следует соблюдать меры осторожности. Все наши охотоведы начеку, даже проводили засады: несколько дней ночевали тут, с помощью тепловизоров выглядывали медведя. Пока безрезультатно — больше он не приходил», — сообщил корреспонденту агентства первый заместитель главы районной администрации Фёдор Иващук.

Однако населённый пункт слухами полнится: местные жители говорят, что своими глазами видели медведя, что он задрал корову, украл несколько кур, а также утверждают, что по селу разгуливают около пяти хищников. Но чиновник уверяет, что это всё домыслы.

«Если верить сплетням, то все его видели, но работают сотрудники правоохранительных органов, которые эту информацию не подтверждают. Его следы были зафиксированы в период с 1 по 3 августа, но вот уже несколько дней их нет», — отметил Фёдор Иващук.

Причиной появления косолапого хищника может быть отсутствие рыбы в местных реках. Но тогда, по словам чиновника, он бы искал еду вблизи мусорных контейнеров, в сараях, давил собак и скот. Подобных случаев охотоведы и сотрудники правоохранительных органов не зафиксировали. Администрация района всё же обращается к местным жителям с убедительной просьбой быть бдительными.

«Не следует оставлять без присмотра детей, особенно вблизи лесных массивов. Если ваш усадебный участок находится вблизи или непосредственно прилегает к лесам, не выходите без надобности во дворы в вечернее и особенно в ночное время. Соблюдайте осторожность», — сообщается на официальном сайте администрации Ульчского муниципального района.

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