Борис Кубай: это не тайфун Noru

Накануне в Приморском крае было отменено штормовое предупреждение и власти вместе с синоптиками объявили: тайфун Noru пройдёт мимо региона, штормовое предупреждение отменено. Обрадовавшись этой новости, население почти не заметило предупреждение о дождях и ливнях. По факту оказалось, что расслабляться рано: уже в двух муниципальных образованиях края объявлен режим ЧС, сильно подтоплены Хасанский район и Уссурийск, приостановлено движение поездов и междугородних автобусов.

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На вопрос РИА «Восток-Медиа» о том, что же это — всё-таки тайфун или нет, — ответил главный синоптик края Борис Кубай: «Абсолютно однозначно, это не тайфун Noru. Тайфун сейчас — над южными японскими островами и пойдёт в сторону Хоккайдо. Приморский край он не заденет прямым ударом. С другой стороны, вдоль границы Китай — Россия висел атмосферный фронт, который будет продолжать висеть ещё в течение двух суток. Он разделял тропическую воздушную массу и охотоморскую. И вдоль этой линии фронта идёт столкновение воздушных масс, образование мощных кучевых дождевых облаков. До сих пор этот фронт был несколько западнее и поливал Китай, а сейчас он подошёл на 100 километров восточнее и остановился у территории наших Пограничного, Октябрьского, Хасанского районов.

Кубай подчеркнул: «Если бы Noru на нас пошёл, то тогда у нас не только западные районы были бы в воде, а все районы Приморского края. Это была бы уже катастрофическая паводковая ситуация. В районе Посьета и южнее выпало всего 10 миллиметров осадков, а в районе Барабаша — 150, не дотянув до месячной нормы. То есть у этих ливней — локальный характер».