Борис Кубай: это не тайфун Noru
Главный синоптик Приморья ответил на вопрос о том, что за стихия обрушилась на регион.
Главный синоптик Приморья ответил на вопрос о том, что за стихия обрушилась на регион.
Накануне в Приморском крае было отменено штормовое предупреждение и власти вместе с синоптиками объявили: тайфун Noru пройдёт мимо региона, штормовое предупреждение отменено. Обрадовавшись этой новости, население почти не заметило предупреждение о дождях и ливнях. По факту оказалось, что расслабляться рано: уже в двух муниципальных образованиях края объявлен режим ЧС, сильно подтоплены Хасанский район и Уссурийск, приостановлено движение поездов и междугородних автобусов.
На вопрос РИА «Восток-Медиа» о том, что же это —
Кубай подчеркнул: «Если бы Noru на нас пошёл, то тогда у нас не только западные районы были бы в воде, а все районы Приморского края. Это была бы уже катастрофическая паводковая ситуация. В районе Посьета и южнее выпало всего 10 миллиметров осадков, а в районе Барабаша — 150, не дотянув до месячной нормы. То есть у этих ливней — локальный характер».
По словам руководителя Примгидромета, атмосферный фронт продолжит влиять на погоду в крае в течение двух дней, но постепенно интенсивность дождей должна спадать.