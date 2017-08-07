Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек
В их числе пятеро детей.
В их числе пятеро детей.
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Девять человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате пожара в частном доме в Бирском районе Башкирии, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах республики.
«Всего девять жертв, из них пять детей», — сказал он.
Кроме того, в результате пожара пострадали еще трое взрослых, они доставлены в медучреждение, добавил он.
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«В настоящее время следователи выехали на место происшествия», — сказал сотрудник
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