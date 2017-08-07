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06:20 (мск), источник: Интерфакс

Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек

В их числе пятеро детей.

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Девять человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате пожара в частном доме в Бирском районе Башкирии, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах республики.

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«Всего девять жертв, из них пять детей», — сказал он.

Кроме того, в результате пожара пострадали еще трое взрослых, они доставлены в медучреждение, добавил он.

В пресс-службе регионального управления МЧС агентству подтвердили факт гибели девяти человек.

В пресс-службе СУ СКР по республике агентству подтвердили факт гибели людей при пожаре, однако не уточнили их количество.

«В настоящее время следователи выехали на место происшествия», — сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии агентству сообщили, что пожар в жилом бревенчатом доме мансардного типа размером 7×8 метров в деревне Угузево начался около 00:24 мск. В 04:22 мск возгорание потушено.

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