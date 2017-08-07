Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Девять человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате пожара в частном доме в Бирском районе Башкирии, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах республики.

Читайте также При пожаре в Челябинской области погибли четверо детей

«Всего девять жертв, из них пять детей», — сказал он.

Кроме того, в результате пожара пострадали еще трое взрослых, они доставлены в медучреждение, добавил он.

В пресс-службе регионального управления МЧС агентству подтвердили факт гибели девяти человек.

В пресс-службе СУ СКР по республике агентству подтвердили факт гибели людей при пожаре, однако не уточнили их количество.

«В настоящее время следователи выехали на место происшествия», — сказал сотрудник пресс-службы.