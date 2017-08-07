Спасатели из Хабаровского края отправились помогать жителям Приморья

Помощь местным жителям окажут сотрудники Амурского спасательного центра МЧС России. В группу вошли 50 человек, также при них пять единиц техники и девять плавсредств. С собой служащие имеют необходимое снаряжение и оборудование для ликвидации последствий циклона.