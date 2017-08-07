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06:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Спасатели из Хабаровского края отправились помогать жителям Приморья

Сегодня, 7 августа, спасатели из Хабаровского края вновь отправились в Приморье, где осложнилась паводковая и дорожная обстановка.

Источник: РИА "Новости"

Помощь местным жителям окажут сотрудники Амурского спасательного центра МЧС России. В группу вошли 50 человек, также при них пять единиц техники и девять плавсредств. С собой служащие имеют необходимое снаряжение и оборудование для ликвидации последствий циклона.

Кроме того, для отправки в Приморье готов вертолет Ми-26, на борту которого находятся 40 спасателей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

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