Спасатели из Хабаровского края отправились помогать жителям Приморья
Сегодня, 7 августа, спасатели из Хабаровского края вновь отправились в Приморье, где осложнилась паводковая и дорожная обстановка.
Сегодня, 7 августа, спасатели из Хабаровского края вновь отправились в Приморье, где осложнилась паводковая и дорожная обстановка.
Помощь местным жителям окажут сотрудники Амурского спасательного центра МЧС России. В группу вошли 50 человек, также при них пять единиц техники и девять плавсредств. С собой служащие имеют необходимое снаряжение и оборудование для ликвидации последствий циклона.
Кроме того, для отправки в Приморье готов вертолет Ми-26, на борту которого находятся 40 спасателей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на