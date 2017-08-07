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06:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Бородино штормовой ветер сорвал кровлю школы

В результате происшествия никто не пострадал.

В городе Бородино Рыбинского района сильный ветер сорвал кровлю со здания школы. Инцидент произошел в субботу, 6 августа, в 18:47. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«В результате порывов ветра произошло разрушение кровли здания школы. Пострадавших нет. От МЧС России привлечено 3 человека, 1 единица техники», — говорится в сводках ведомства.

По данным СМИ, инцидент произошел в школе № 2 по ул. 9 Мая, 38. Ее вместимость — 600 человек. Успеет ли администрация школы сделать ремонт кровли до сентября, пока неизвестно. По словам очевидцев, жаркая погода резко сменилась ливнем с порывистым ветром.

В тот день сильный ветер был не только в удаленных районах Красноярского края. В грузовом терминале аэропорта «Емельяново» ураган также снес крышу. В результате происшествия никто не пострадал. Однако кусками кровли побило припаркованные автомобили сотрудников. Несмотря на ЧП, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

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