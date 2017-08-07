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06:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске ищут многодетного отца, ушедшего в банк за кредитом

Мужчина так и не вышел на связь.

В Красноярске ищут мужчину, который ушел в банк за кредитом и не вернулся домой. По данным ряда СМИ, у пропавшего дома остались жена и трое детей.

Как сообщили активисты организации «Поиск пропавших детей», 39-летний Евгений Вилюхин утром 3 августа вышел из дома № 9 на ул. Юности. В 13:00 мужчина должен был получить кредит на крупную сумму — около 1 млн рублей. В этот момент его телефон был доступен, но никто не отвечал на звонки. После 14:30 связь потерялась.

Приметы: рост — 180 см, глаза голубые, телосложение среднее, сутулится, коротко подстриженный, родинка над верхней левой губой, в очках. На левой груди татуировка «группа крови первая положительная», на правом предплечье — морда тигра. На шее висит цепочка с крестиком.

Был одет: черный спортивный костюм (на воротнике и манжетах — полоски: белая, синяя и красная), темно-синяя футболка с длинным рукавом и надписью RUSSIA, темно-синие кроссовки на шнурках. С собой имел мужскую черную сумочку на длинной лямке (через плечо), черный кожаный портмоне, карту Сбербанка и черный телефон IXION ES 550.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, просят обратиться к волонтерам: 8 (950) 996−60−66 или в полицию: 8 (391) 262−11−77.

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