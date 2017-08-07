В Красноярске ищут многодетного отца, ушедшего в банк за кредитом
Мужчина так и не вышел на связь.
Мужчина так и не вышел на связь.
В Красноярске ищут мужчину, который ушел в банк за кредитом и не вернулся домой. По данным ряда СМИ, у пропавшего дома остались жена и трое детей.
Как сообщили активисты организации «Поиск пропавших детей», 39-летний Евгений Вилюхин утром 3 августа вышел из дома № 9 на ул. Юности. В 13:00 мужчина должен был получить кредит на крупную сумму — около 1 млн рублей. В этот момент его телефон был доступен, но никто не отвечал на звонки. После 14:30 связь потерялась.
Приметы: рост — 180 см, глаза голубые, телосложение среднее, сутулится, коротко подстриженный, родинка над верхней левой губой, в очках. На левой груди татуировка «группа крови первая положительная», на правом предплечье — морда тигра. На шее висит цепочка с крестиком.
Был одет: черный спортивный костюм (на воротнике и манжетах — полоски: белая, синяя и красная),
Всех, кто