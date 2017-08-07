Два ужасающих ДТП произошли в Хабаровске из-за пьяных лихачей

Две аварии при участии водителей в состоянии алкогольного опьянения было зарегистрировано в Хабаровске на прошедших выходных. В одном из происшествий погиб человек, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД города.

Первое, более серьезное ДТП случилось 5 августа, когда нетрезвый мужчина, управлявший Toyota Soarer, не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач в окрестностях дома № 118 по улице Ульяновская. В результате один из пассажиров, женщина, скончалась на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Кроме того, еще два человека, находившиеся в этой же машине, были госпитализированы в ККБ № 2.