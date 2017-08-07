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06:28 (мск), источник: AmurMedia.ru

Два ужасающих ДТП произошли в Хабаровске из-за пьяных лихачей

Оба происшествия случились на выходных.

Хабаровск, 7 августа, AmurMedia.

Две аварии при участии водителей в состоянии алкогольного опьянения было зарегистрировано в Хабаровске на прошедших выходных. В одном из происшествий погиб человек, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД города.

Первое, более серьезное ДТП случилось 5 августа, когда нетрезвый мужчина, управлявший Toyota Soarer, не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач в окрестностях дома № 118 по улице Ульяновская. В результате один из пассажиров, женщина, скончалась на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Кроме того, еще два человека, находившиеся в этой же машине, были госпитализированы в ККБ № 2.

Второе ДТП произошло вечером 6 августа из-за того, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, управлявший Тоуота Маrк2, столкнулся возле дома № 10/3 по Федоровскому шоссе с Nissаn Саrаvаn, который в результате опрокинулся.

— Водитель Nissan получил вывих ключицы, пассажир — ушиб мягких тканей головы, — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД.

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