Два ужасающих ДТП произошли в Хабаровске из-за пьяных лихачей
Оба происшествия случились на выходных.
Оба происшествия случились на выходных.
Хабаровск, 7 августа, AmurMedia.
Две аварии при участии водителей в состоянии алкогольного опьянения было зарегистрировано в Хабаровске на прошедших выходных. В одном из происшествий погиб человек, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД города.
Первое, более серьезное ДТП случилось 5 августа, когда нетрезвый мужчина, управлявший Toyota Soarer, не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач в окрестностях дома № 118 по улице Ульяновская. В результате один из пассажиров, женщина, скончалась на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Кроме того, еще два человека, находившиеся в этой же машине, были госпитализированы в ККБ № 2.
Второе ДТП произошло вечером 6 августа
— Водитель Nissan получил вывих ключицы, пассажир — ушиб мягких тканей головы, — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД.