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06:32 (мск), источник: AmurMedia.ru

Наводнение в Уссурийске вызвало панику у хабаровчан

Зафиксированы случаи нападения пассажиров на водителей автобусов (ВИДЕО).

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Хабаровск, 7 августа, AmurMedia.

Ночью и утром 7 августа проливные дожди накрыли Уссурийск. Улицы города превратились в потоки воды. Целые районы города оказались отрезаны от центра. Добираясь на работу, люди начали впадать в панику. Зафиксированы даже случаи нападения пассажиров на водителей общественного транспорта с требованием довести их до места назначения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

Как рассказал председатель НПП «Дилижанс» Александр Черныш, с утра все автобусы предприятия выехали на улицы города по расписанию. Однако три автобуса утонули и уже не выйдут на линию.

Напомним, сегодня в 23.45 по московскому времени на перегонах Баневурово-Барановский, Раздольное-Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск-Владивосток и на перегоне Оленевод-Веневитино участка Барановский-Хасан Дальневосточной железной дороги приостановлено движение поездов по причине размыва верхнего строения пути.

В связи с этим задержаны пассажирские поезда № 6 сообщением Хабаровск-Владивосток, № 352 сообщением Советская Гавань-Владивосток и № 202 сообщением Хабаровск-Владивосток (всего 1247 человек).

В результате паводка, вызванного дождем, сегодня, 7 августа, были размыты дороги к уссурийским селам. Отсутствует транспортное сообщение с Кроуновкой, Яконовкой, Утесным, а также селами Красный Яр, Линевичи, Раковка, Боголюбовка и поселок Партизан (улица Уссурийская). Из-за разбушевавшейся стихии на электростанциях произошло аварийное отключение 89 подстанций, поврежденными оказались 11 фидеров. Без света остаются поликлиники № 1 и № 2, а также детская больница в Дубовой роще. Детские сады № 9, № 17, № 45 не принимают детей.

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