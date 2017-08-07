Наводнение в Уссурийске вызвало панику у хабаровчан
Зафиксированы случаи нападения пассажиров на водителей автобусов (ВИДЕО).
Зафиксированы случаи нападения пассажиров на водителей автобусов (ВИДЕО).
Хабаровск, 7 августа, AmurMedia.
Ночью и утром 7 августа проливные дожди накрыли Уссурийск. Улицы города превратились в потоки воды. Целые районы города оказались отрезаны от центра. Добираясь на работу, люди начали впадать в панику. Зафиксированы даже случаи нападения пассажиров на водителей общественного транспорта с требованием довести их до места назначения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.
Как рассказал председатель НПП «Дилижанс» Александр Черныш, с утра все автобусы предприятия выехали на улицы города по расписанию. Однако три автобуса утонули и уже не выйдут на линию.
Напомним, сегодня в 23.45 по московскому времени на перегонах
В связи с этим задержаны пассажирские поезда № 6 сообщением
В результате паводка, вызванного дождем, сегодня, 7 августа, были размыты дороги к уссурийским селам. Отсутствует транспортное сообщение с Кроуновкой, Яконовкой, Утесным, а также селами Красный Яр, Линевичи, Раковка, Боголюбовка и поселок Партизан (улица Уссурийская).