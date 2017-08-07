Труп в подвале заинтересовал прокуратуру Приморья
В Уссурийске ищут убийцу мужчины. Конфликт произошел в апреле текущего года, сообщает ИА «Deita.ru».
В Уссурийске ищут убийцу мужчины. Конфликт произошел в апреле текущего года, сообщает ИА «Deita.ru».
Установлено, что разыскиваемый в марте 2017 года вышел из своей квартиры без верхней одежды и направился в соседний дом к своим знакомым, с которыми у него до этого возник конфликт. Больше гражданин домой не вернулся. Документы. деньги и ключи остались дома.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
В конце июля 2017 года в подвальной яме деревянного строения, расположенного недалеко от дома по улице Ивасика, где проживал пропавший мужчина, обнаружен труп гражданина.
Следственные действия по делу продолжаются, сообщает прокуратура Приморья.
Михаил Грач.