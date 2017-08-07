Труп в подвале заинтересовал прокуратуру Приморья

Установлено, что разыскиваемый в марте 2017 года вышел из своей квартиры без верхней одежды и направился в соседний дом к своим знакомым, с которыми у него до этого возник конфликт. Больше гражданин домой не вернулся. Документы. деньги и ключи остались дома.