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06:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Труп в подвале заинтересовал прокуратуру Приморья

В Уссурийске ищут убийцу мужчины. Конфликт произошел в апреле текущего года, сообщает ИА «Deita.ru».

Источник: ДЕЙТА

Установлено, что разыскиваемый в марте 2017 года вышел из своей квартиры без верхней одежды и направился в соседний дом к своим знакомым, с которыми у него до этого возник конфликт. Больше гражданин домой не вернулся. Документы. деньги и ключи остались дома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В конце июля 2017 года в подвальной яме деревянного строения, расположенного недалеко от дома по улице Ивасика, где проживал пропавший мужчина, обнаружен труп гражданина.

Следственные действия по делу продолжаются, сообщает прокуратура Приморья.

Михаил Грач.

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