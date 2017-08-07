В Приморье еще семь сел остались без транспортного сообщения из-за паводка

Источник: РИА Новости

«Сегодня в результате паводка, вызванного дождем, было приостановлено транспортное сообщение с селами Кроуновка, Яконовка, Утесное, Красный Яр, Линевичи, Раковка, Боголюбовка и поселок Партизан (улица Уссурийская), — говорится в сообщении.

Из-за ливня на электростанциях произошло аварийное отключение 89 подстанций, поврежденными оказались 11 фидеров. Без света остаются поликлиники № 1 и № 2, а также детская больница в Дубовой роще. Детские сады номер 9, 17 и 45 не принимают детей.

В пункты временного размещения обратились 43 человека, в том числе дети. В аварийно-восстановительных работах задействованы две машины ПНС, самосвал, «Камаз», дежурная машина, а также разворачиваются две мотопомпы. На аварийных участках задействовано четыре УАЗ и пять грузовиков ЗИЛ.

К 9 утра (местного времени) в службу Единой дежурной диспетчерской службы поступило 1900 звонков.