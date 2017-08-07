В Приморье еще семь сел остались без транспортного сообщения из-за паводка
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Еще семь сел в Приморье остались без транспортного сообщения
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Еще семь сел в Приморье остались без транспортного сообщения
«Сегодня в результате паводка, вызванного дождем, было приостановлено транспортное сообщение с селами Кроуновка, Яконовка, Утесное, Красный Яр, Линевичи, Раковка, Боголюбовка и поселок Партизан (улица Уссурийская), — говорится в сообщении.
В пункты временного размещения обратились 43 человека, в том числе дети. В
К 9 утра (местного времени) в службу Единой дежурной диспетчерской службы поступило 1900 звонков.
Ранее власти края сообщили о подтоплении семи населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске введен режим ЧС, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов.