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06:37 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье еще семь сел остались без транспортного сообщения из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Еще семь сел в Приморье остались без транспортного сообщения из-за паводка, вызванного ливнем, сообщает пресс-служба администрации Уссурийского городского округа.

Источник: РИА Новости

«Сегодня в результате паводка, вызванного дождем, было приостановлено транспортное сообщение с селами Кроуновка, Яконовка, Утесное, Красный Яр, Линевичи, Раковка, Боголюбовка и поселок Партизан (улица Уссурийская), — говорится в сообщении.

Из-за ливня на электростанциях произошло аварийное отключение 89 подстанций, поврежденными оказались 11 фидеров. Без света остаются поликлиники № 1 и № 2, а также детская больница в Дубовой роще. Детские сады номер 9, 17 и 45 не принимают детей.

В пункты временного размещения обратились 43 человека, в том числе дети. В аварийно-восстановительных работах задействованы две машины ПНС, самосвал, «Камаз», дежурная машина, а также разворачиваются две мотопомпы. На аварийных участках задействовано четыре УАЗ и пять грузовиков ЗИЛ.

К 9 утра (местного времени) в службу Единой дежурной диспетчерской службы поступило 1900 звонков.

Ранее власти края сообщили о подтоплении семи населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске введен режим ЧС, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов.

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