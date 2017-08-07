В Приморье грузовые вагоны завалились на рельсы из-за размыва полотна

Источник: РИА Новости

«Произошёл перелив воды через временную переправу по дороге на селе Кроуновка (дорога от посёлка Борисовка — Корсаковка). В районе станции Баневурово из-за подмыва железнодорожного полотна завалились на рельсы три вагона», — говорится в сообщении.

Был задержан пассажирский во Владивосток (352-й), в котором находится 589 человек, в том числе 50 детей.