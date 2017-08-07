В Приморье грузовые вагоны завалились на рельсы из-за размыва полотна
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Несколько грузовых вагонов завалились на рельсы
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Несколько грузовых вагонов завалились на рельсы
«Произошёл перелив воды через временную переправу по дороге на селе Кроуновка (дорога от посёлка Борисовка — Корсаковка). В районе станции Баневурово
Был задержан пассажирский во Владивосток (352-й), в котором находится 589 человек, в том числе 50 детей.
Представитель Дальневосточной железной дороги уточнил, что вагоны не сошли с рельсов, а лишь накренились. По его словам, проблема быстро решится.