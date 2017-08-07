Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Украина отказалась верить в завершение строительства моста в Крым
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
"Прокатился": СМИ о реакции на полет Порошенко на МиГ-29
ВКС РФ без энтузиазма ждут истребители Су-57 – СМИ
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Москва закупит всего 12 новейших истребителей Су-57 – СМИ
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
14День Воздушно-десантных войск—2017
06:47 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье грузовые вагоны завалились на рельсы из-за размыва полотна

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Несколько грузовых вагонов завалились на рельсы из-за размыва грунта под железнодорожным полотном в районе села Раздольное в Надеждинском районе Приморья, сообщает администрация региона.

Источник: РИА Новости

«Произошёл перелив воды через временную переправу по дороге на селе Кроуновка (дорога от посёлка Борисовка — Корсаковка). В районе станции Баневурово из-за подмыва железнодорожного полотна завалились на рельсы три вагона», — говорится в сообщении.

Был задержан пассажирский во Владивосток (352-й), в котором находится 589 человек, в том числе 50 детей.

Представитель Дальневосточной железной дороги уточнил, что вагоны не сошли с рельсов, а лишь накренились. По его словам, проблема быстро решится.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Двух жителей Приморья осудили за вовлечение подростков в торговлю героином
Тиллерсон: США ответят на сокращение дипмиссий в РФ до сентября
Рогозин анонсировал отмену льгот зарубежным авиапроизводителям
КНДР отвергла предложения Южной Кореи по налаживанию отношений
Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек
Карла дель Понте покинет комиссию ООН по правам человека в Сирии
Суд продлил арест экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Глава МИД: Польша не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока
Спорт
«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру В главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь