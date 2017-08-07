Ливни подтопили участок федеральной трассы в Хабаровском крае

В районе имени Лазо из-за ливней готовятся перекрыть движение в районе села Зоевка. Там вода подтопила временную дорогу, которую сделали на время ремонта моста.

«Утром мы проезжали по этому участку, его подтопила вода. Дорожники сказали, если вода будет прибывать, они закроют дорогу. Дожди, которые шли на прошлой неделе, тоже подтапливали этот участок, а в этот раз ливень прошёл страшный — все реки и отстойники в округе полные», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» жительница Зоевки Ольга Мурзина.

В администрации сельского поселения Кругликово, в состав которого входит Зоевка, о подмыве дороги и планах о её закрытии не знают. Сейчас за ситуацией следят сотрудники краевого управления ГИБДД. Они выехали на место, чтобы оценить обстановку и принять решение о закрытии трассы.

«Пока дорога открыта. Вода на проезжей части, но окончательное решение примут сотрудники полиции, которые уже выехали на место», — сообщил сотрудник отдела пропаганды краевой ГИБДД Вячеслав Бондарев.

В социальных сетях, сообщают, что дорогу в районе Зоевки уже закрыли. Однако другие пользователи отмечают, что пока проезд открыт. Подмытый участок находится на федеральной трассе «Уссури», которая соединяет Хабаровск и Владивосток. По этой магистрали жители дальневосточной столицы отправляются к морю.