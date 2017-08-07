Пострадавшие от паводка жители Приморья получат компенсации

Губернатор Владимир Миклушевский в понедельник находится в рабочей командировке в Якутии, где принимает участие в совещании по развитию приграничных территорий Дальнего Востока, но экстренно возвращается в Приморье.

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек.