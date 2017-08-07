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06:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владимир Миклушевский прервал рабочую командировку в Якутию из-за ЧС в Приморье

В результате проливных дождей серьезно пострадали четыре муниципалитета (ВИДЕО).

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 августа, PrimaMedia.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, который сегодня, 7 августа, находится в рабочей командировке в Якутии, где принимает участие в совместном совещании по развитию приграничных территорий Дальнего Востока, экстренно возвращается в Приморье, где в результате проливных дождей серьезно пострадали четыре муниципалитета.

Владимир Миклушевский поручил всем профильным департаментам Приморского края бросить все силы на спасении людей и ликвидации последствий стихии.

«Главная задача — не допустить гибели людей и максимально быстро восстановить инфраструктуру», — подчеркнул губернатор.

Глава региона заявил, что все восстановительные работы начнутся сразу же после спада воды.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.

«Люди, чьи огороды подтоплены, а дома пострадали или разрушены, получат соответствующие компенсации», — акцентировал глава региона.

По информации учреждения по делам ГО и ЧС Приморского края, сейчас в Надеждинский, Хасанский районы и Уссурийский городской округ выехали три группы спасателей краевой поисково-спасательной службы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В их распоряжении высокопроходимые автомашины, резиновые лодки, другое необходимое снаряжение и оборудование», — уточнили в ведомстве.

Перед спасателями стоит задача эвакуировать население из затопленных населенных пунктов, наладить лодочные переправы.

Сейчас в Уссурийском городском округе подтоплены придомовые территории в 09.00 развернуты два ПВР — в общежитии «Сельскохозяйственной академии», вместимостью 150 человек и в ДК «Горизонт» на улице Ленина, 80, вместимостью 100 человек.

В 9.00 произошел перелив воды через временную переправу по дороге на селе Кроуновка (дорога от поселка Борисовка-Корсаковка). В районе станции Баневурово из-за подмыва железнодорожного полотна завалились на рельсы три вагона. Задержан пассажирский поезд № 352, следующий во Владивосток, в котором находится 589 человек, в том числе 50 детей. Отмечается интенсивный подъем уровня воды в реке Раковка. Отключено от электроэнергии часть районов.

В Хасанский районе отсутствует телефонная связь. Подтоплены села Кравцовка, Занадворовка, Барабаш. Также в районе устраняются аварии на электросетях. Разрушены мосты возле сел Раздольное и Тихий.

В Надеждинском районе наблюдается перелив через дорожное полотно высотой до 10−15 сантиметров на 24 и 11 километрах автодороги Раздольная-Хасан без ограничения движения. На 24 километре трассы произошел сход грунта на полотно дороги, движение временно остановлено.

«Для расчистки дороги на место обвала отправлена бригада Надеждинского филиала Примавтодор в составе шести человек и двух единиц техники», — отмечают в ведомстве.

В Михайловском районе начинается подтопление приусадебных участков в селе Михайловка и поселке Новошахтинский.

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