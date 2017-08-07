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07:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Стихия парализовала жизнь в Хасанском районе

Обрушившийся на юг Приморья ночной ливень парализовал жизнедеятельность Хасанского района, сообщает ИА «Deita.ru».

Во время загрузки произошла ошибка.

Выпавшие осадки привели к ряду ЧП в поселениях района — жители практически оказались в изоляции. Подтоплены села Барабаш, Славянка, Безверхово, Зарубино. В населенных пунктах — перебои с электроснабжением, частично нет интернета и телефонной связи.

Нанесен серьезный урон транспортной и дорожной инфраструктуре: мост через реку Нежинка, соединяющий район с федеральной трассой, практически разрушен потоками воды.

В администрации Хасанского района ситуацию в общих словах описали, как катастрофическую, сообщив, что ведется ряд оперативных мероприятий по устранению последствий стихии.

Андрей Горюнов.

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