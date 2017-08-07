Стихия парализовала жизнь в Хасанском районе
Обрушившийся на юг Приморья ночной ливень парализовал жизнедеятельность Хасанского района, сообщает ИА «Deita.ru».
Обрушившийся на юг Приморья ночной ливень парализовал жизнедеятельность Хасанского района, сообщает ИА «Deita.ru».
Выпавшие осадки привели к ряду ЧП в поселениях района — жители практически оказались в изоляции. Подтоплены села Барабаш, Славянка, Безверхово, Зарубино. В населенных пунктах — перебои с электроснабжением, частично нет интернета и телефонной связи.
Нанесен серьезный урон транспортной и дорожной инфраструктуре: мост через реку Нежинка, соединяющий район с федеральной трассой, практически разрушен потоками воды.
В администрации Хасанского района ситуацию в общих словах описали, как катастрофическую, сообщив, что ведется ряд оперативных мероприятий по устранению последствий стихии.
Андрей Горюнов.