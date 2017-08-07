Источник: Вести - Новосибирск

В парке Кольцово утонул молодой парень, эту информацию «Вестям» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

«6 августа в парке Кольцово на озере при купании утонул гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Возраст 21 год, проживал в поселке Кольцово. Утонул при свидетелях. На месте ЧП работали сотрудники полиции и Следственного комитета. Криминала в данном происшествии не усматривается», — заявили в МВД.

По словам очевидцев в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», два парня прыгнули в воду и поплыли к пляжу. В какой-то момент один из ребят скрылся под водой и не всплыл. Поиски заняли примерно пять минут, после чего тело парня было поднято на берег.