В парке Кольцово утонул молодой парень
В полиции «Вестям» сообщили, что 21-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья утонул при купании, обстоятельства происшествия устанавливаются.
В полиции «Вестям» сообщили, что 21-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья утонул при купании, обстоятельства происшествия устанавливаются.
В парке Кольцово утонул молодой парень, эту информацию «Вестям» подтвердили в
«6 августа в парке Кольцово на озере при купании утонул гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Возраст 21 год, проживал в поселке Кольцово. Утонул при свидетелях. На месте ЧП работали сотрудники полиции и Следственного комитета. Криминала в данном происшествии не усматривается», — заявили в МВД.
По словам очевидцев в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», два парня прыгнули в воду и поплыли к пляжу. В
Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.