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08:19 (мск), источник: Интерфакс

При пожаре в Башкирии девять человек погибли, трое получили ожоги и травмы — Минздрав республики

Уфа. 7 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — В результате пожара в деревне Угузево Бирского района Башкирии девять человек погибли, двое госпитализированы и один находится под наблюдением медиков, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе Минздрава республики в понедельник.

«Пострадали всего двенадцать человек, из них девять погибли, трое эвакуированы в Бирскую городскую больницу. После обследования двое госпитализированы для проведения стационарного лечения, один отпущен под амбулаторное наблюдение», — сказал сотрудник пресс-службы.

Пострадавшие получили ожоги и травмы, один из них находится в травматологическом, второй — в хирургическом отделении.

Представитель ведомства отметила, что среди жертв пожара имеются дети, при этом их количество не уточнила.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что пострадавшим также оказывают помощь психологи ведомства.

Пожар в жилом бревенчатом доме мансардного типа размером 7×8 метров в деревне Угузево начался около 00:24 мск. В 04:22 мск возгорание потушено. Дом значительно поврежден огнем.

В тушении пожара были задействованы 14 единиц техники и 27 человек личного состава, в том числе от МЧС 7 единиц техники и 16 человек личного состава.

На место выехали следователи СКР. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

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