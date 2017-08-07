При пожаре в Башкирии девять человек погибли, трое получили ожоги и травмы — Минздрав республики
Уфа. 7 августа.
Уфа. 7 августа.
«Пострадали всего двенадцать человек, из них девять погибли, трое эвакуированы в Бирскую городскую больницу. После обследования двое госпитализированы для проведения стационарного лечения, один отпущен под амбулаторное наблюдение», — сказал сотрудник
Пострадавшие получили ожоги и травмы, один из них находится в травматологическом, второй — в хирургическом отделении.
Представитель ведомства отметила, что среди жертв пожара имеются дети, при этом их количество не уточнила.
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Пожар в жилом бревенчатом доме мансардного типа размером 7×8 метров в деревне Угузево начался около 00:24 мск. В 04:22 мск возгорание потушено. Дом значительно поврежден огнем.
В тушении пожара были задействованы 14 единиц техники и 27 человек личного состава, в том числе от МЧС 7 единиц техники и 16 человек личного состава.
На место выехали следователи СКР. Причины и обстоятельства пожара выясняются.