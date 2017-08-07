При пожаре в Башкирии девять человек погибли, трое получили ожоги и травмы — Минздрав республики

«Пострадали всего двенадцать человек, из них девять погибли, трое эвакуированы в Бирскую городскую больницу. После обследования двое госпитализированы для проведения стационарного лечения, один отпущен под амбулаторное наблюдение», — сказал сотрудник пресс-службы.

Пострадавшие получили ожоги и травмы, один из них находится в травматологическом, второй — в хирургическом отделении.

Представитель ведомства отметила, что среди жертв пожара имеются дети, при этом их количество не уточнила.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что пострадавшим также оказывают помощь психологи ведомства.

Пожар в жилом бревенчатом доме мансардного типа размером 7×8 метров в деревне Угузево начался около 00:24 мск. В 04:22 мск возгорание потушено. Дом значительно поврежден огнем.

В тушении пожара были задействованы 14 единиц техники и 27 человек личного состава, в том числе от МЧС 7 единиц техники и 16 человек личного состава.