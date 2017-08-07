50 тысяч тенге выплатили павлодарке, провалившейся в трёхметровую дорожную яму
Женщине и её внучке, которые упали в яму при обрушении асфальта на улице Лермонтова в Павлодаре выплатили 50 тысяч тенге и принесли извинения. Об этом сообщает pavon.kz.
Женщине и её внучке, которые упали в яму при обрушении асфальта на улице Лермонтова в Павлодаре выплатили 50 тысяч тенге и принесли извинения. Об этом сообщает pavon.kz.
Пострадавшие не стали подавать судебный иск на компанию, так как более не имеют претензий, заявили в ТОО «Павлодар-Водоканал».
По словам инспектора по контролю за исполнением поручений ТОО «Павлодар-Водоканал» Марины Барановой, компания не признала своей вины в случившемся инциденте.
«Ведь мы только управляем сооружением и не раз указывали на необходимость реконструкции. Однако мы все люди, и переживали за судьбу, здоровье женщины и её внучки. Мы передали семье пятьдесят тысяч тенге, принесли извинения, обсуждали неоднократно ситуацию. И на сегодня непонимания нет», — рассказала она.
Инцидент в Павлодаре произошёл утром 3 октября 2016 года. В тот день четырёхлетняя Ульяна с бабушкой направлялись в медицинский центр. Девочка вместе со своей 58-летней бабушкой упали в яму. В результате ЧП они получили различные травмы и ушибы. Пострадавших экстренно доставили в больницу Павлодара.
Яма оказалась примерно 3 метра в глубину. Провалившихся под асфальт женщину и ребёнка вызволил военнослужащий Нацгвардии прапорщик Анвар Каюмов. Он взял у ближайшего автомобилиста буксировочный трос, прицепил его к машине и спустился по тросу к пострадавшим.
По данным pavon.kz, основной причиной, по которой произошло обрушение асфальтобетонного покрытия, стало отсутствие ливневой канализации, а также большое количество осадков в летний период. Также в паводковый период очень сильно подмыло грунт,
Как пишет региональное издание, вопрос о том, кто должен нести ответственность при таком раскладе, остался открытым. Однако в городе приступили к решению многолетней проблемы. После происшествия в городе взялись за реконструкцию участка от 1 Мая до улицы Бектурова, выделив необходимые 250 миллионов тенге из бюджета.