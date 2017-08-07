Два автобуса с приморскими туристами попали в беду из-за непогоды

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В Надеждинском районе Приморья в беду попало два автобуса с туристами. РИА «Восток-Медиа» уже писало о том, что в районе посёлка Тихое сегодня смыло мост, соединяющий Хасанский район с остальным краем. Оказалось, дорогу там повредило капитально. Как сообщают очевидцы, множество автомобилей оказались просто блокированы на дороге в 20 минутах езды от посёлка Раздольное. «С одной стороны смыло мост, с другой стороны на дорогу съехала сопка. Выбраться отсюда невозможно. Три-четыре километра асфальта, с двух сторон — очень глубокая вода», — сообщают в соцсетях местные жители.

Среди угодивших в беду транспортных средств находятся и два автобуса с туристами. Об этом корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю. «Люди находятся в безопасности, они просто заблокированы. К ним на помощь уже едут спасатели краевой поисково-спасательной службы. Они окажут людям всю необходимую помощь», — рассказал пресс-секретарь ведомства Михаил Исаметов. По словам очевидцев, в автобусах находятся приморцы, вернувшиеся из Китая. Среди них много детей.

Кроме того, серьёзные подтопления наблюдаются в различных населённых пунктах Хасанского района — например, сёлах Занадворовка и Филипповка.

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Плачевная ситуация сохраняется в Уссурийске. Как сообщают в пресс-службе администрации, из-за наводнения в городском округе произошли аварии на 89 подстанциях, повреждено 11 фидеров. Без света остались три медицинских учреждения — городские поликлиники № 1 и 2, а также детская больница в Дубовой Роще. Прекратили работу детские сады № 9, 17 и 45. Кроме того, без света остались целые районы Уссурийска — например, район Железнодорожной слободки. Кроме того, пункты временного размещения начали принимать первых горожан. В них обратились уже 43 человека.

Некоторые улицы остаются отрезанными от остального города. Многие горожане лишились своих автомобилей.

Серьёзные затопления наблюдаются и в селе Баневурово (входит в состав Уссурийска). Там не только размыло железную дорогу — досталось и домам местных жителей.

Полностью затопленной оказалась трасса Владивосток — Хабаровск возле Уссурийска.

Стоит отметить, что в Чугуевском районе из-за непогоды пропала связь у сотового оператора «Билайн». Как рассказали в компании, ветром оборвало провода на линии Терней — Арсеньев. На устранение аварии специалистам потребуется 4−5 часов.