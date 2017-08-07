Два автобуса с приморскими туристами попали в беду из-за непогоды
Удар стихии по Приморью оказался сильнее, чем
Удар стихии по Приморью оказался сильнее, чем
В Надеждинском районе Приморья в беду попало два автобуса с туристами. РИА «Восток-Медиа» уже писало о том, что в районе посёлка Тихое сегодня смыло мост, соединяющий Хасанский район с остальным краем. Оказалось, дорогу там повредило капитально. Как сообщают очевидцы, множество автомобилей оказались просто блокированы на дороге в 20 минутах езды от посёлка Раздольное. «С одной стороны смыло мост, с другой стороны на дорогу съехала сопка. Выбраться отсюда невозможно.
Среди угодивших в беду транспортных средств находятся и два автобуса с туристами. Об этом корреспонденту агентства сообщили в
Кроме того, серьёзные подтопления наблюдаются в различных населённых пунктах Хасанского района — например, сёлах Занадворовка и Филипповка.
Плачевная ситуация сохраняется в Уссурийске. Как сообщают в
Некоторые улицы остаются отрезанными от остального города. Многие горожане лишились своих автомобилей.
Серьёзные затопления наблюдаются и в селе Баневурово (входит в состав Уссурийска). Там не только размыло железную дорогу — досталось и домам местных жителей.
Полностью затопленной оказалась трасса Владивосток — Хабаровск возле Уссурийска.
Стоит отметить, что в Чугуевском районе
Между тем главный синоптик края Борис Кубай уже сообщил, что обрушившийся на край циклон не имеет отношения к тайфуну Noru. По его словам, ливни носят локальный характер — поэтому в крае и отменили штормовое предупреждение. Между тем многие жители края считают, что в этот раз Примгидромет серьёзно промахнулся с прогнозом. В соцсетях приморцы проклинают Бориса Кубая и яростно ругают синоптиков.