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07:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский район и ЕАО могут пострадать от паводков больше всех

Гидрологи прогнозируют там рост уровня воды в реках до опасных значений.

Источник: РИА "Новости"

От паводков, которые формируются из-за обильных осадков, в первую очередь могут пострадать Хабаровский район и ЕАО, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В регионе сохраняются осадки, местами сильные. Дожди пройдут в ближайшее время в Верхнебуреинском районе, циклон смещается в сторону района им. Полины Осипенко, там также ожидаются ливни с грозами. В некоторых районах за сутки уже выпало 68 мм осадков, при опасном явлении в 50 мм. Дожди способствуют тому, что на реках формируется паводок.

 — Хуже всего ситуация с паводками обстоит в ЕАО и Хабаровском районе. Там уровень воды в реках уже находится на неблагоприятных значениях и продолжает расти. В Хабаровском районе уровень воды поднимается на двух реках Кур и Урми. В ближайшее время ожидает рост еще на 1−2 метра и уровень достигнет опасных значений. Ожидаются подтопления низменностей, а также сельскохозяйственных угодий. В ЕАО подъем уровня воды гидрологи наблюдают на реке Бира, — отметила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

Как объяснили в Гидрометцентре, вода также растет на реках южных районов. В среднем рост воды составляет от 5 до 40 см в сутки. А вот на Амуре и Уссури в черте Хабаровска уровень воды пошел на небольшой спад.

Напомним, в настоящее время более тысячи человек сегодня утром застряли в поездах на участках ДВЖД из-за размыва путей. Также утром 7 августа стало известно, что ливни размыли автотрассу Биробиджан-Кукан, специалисты «Хабаровскуправтодор» намерены закончить восстановительные работы за два-три дня.

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