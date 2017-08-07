Астанчанин случайно снял на камеру гибель людей

«Сегодня отдыхали на озере Малое Чебачье в Боровом со стороны населенного пункта Акылбай. Покупавшись пару часов, мы стали собираться, и сделал несколько кадров на память. Потом мы узнали, что на одной из фотографий запечатлена настоящая трагедия. В этот момент здесь боролись за жизнь две девушки и один подросток. Их надувной матрас перевернулся из-за сильного ветра, который поднялся резко. На помощь им кинулись несколько парней и смогли вытащить только мальчика. К сожалению, девушек спасти не смогли», — рассказал Улан.

По его словам, отдыхающие бегали по берегу и просили позвонить спасателям, «которых пришлось ждать почти один час». «Все это время мы беспомощно смотрели в даль и надеялись увидеть силуэты. Женщины и дети плакали. При этом на самом озере не было дежурного расчета, лодки или спасательных жилетов», — написал Улан Абишев.

Обстоятельства произошедшего прояснил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

«В 17:09 в Бурабайском районе в озере Малое Чебачье силами оперативно-спасательного отряда извлечено тело девушки 1999 года рождения, которая утонула в необорудованном для купания месте. Поиски ещё одной девушки, утонувшей там же, 1996 года рождения, продолжаются», — прокомментировал Руслан Иманкулов.