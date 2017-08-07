Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Назван размер пособия на похороны, которое положено россиянам
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
«Париж сала нэ купуэ»: Песков высмеял ассоциацию Украины с ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Ni называет новейший истребитель РФ «пустой тратой времени»
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
14События недели в фотографиях
07:12 (мск), источник: Zakon.kz

Астанчанин случайно снял на камеру гибель людей

Житель Астаны Улан Абишев во время отдыха с семьей случайно снял на камеру трагическую гибель девушек. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

«Сегодня отдыхали на озере Малое Чебачье в Боровом со стороны населенного пункта Акылбай. Покупавшись пару часов, мы стали собираться, и сделал несколько кадров на память. Потом мы узнали, что на одной из фотографий запечатлена настоящая трагедия. В этот момент здесь боролись за жизнь две девушки и один подросток. Их надувной матрас перевернулся из-за сильного ветра, который поднялся резко. На помощь им кинулись несколько парней и смогли вытащить только мальчика. К сожалению, девушек спасти не смогли», — рассказал Улан.

По его словам, отдыхающие бегали по берегу и просили позвонить спасателям, «которых пришлось ждать почти один час». «Все это время мы беспомощно смотрели в даль и надеялись увидеть силуэты. Женщины и дети плакали. При этом на самом озере не было дежурного расчета, лодки или спасательных жилетов», — написал Улан Абишев.

Обстоятельства произошедшего прояснил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

«В 17:09 в Бурабайском районе в озере Малое Чебачье силами оперативно-спасательного отряда извлечено тело девушки 1999 года рождения, которая утонула в необорудованном для купания месте. Поиски ещё одной девушки, утонувшей там же, 1996 года рождения, продолжаются», — прокомментировал Руслан Иманкулов.

Напомним, за сутки 6 августа в необорудованных для купания местах утонули 11 человек, в том числе двое детей. Помимо прочего, были зарегистрированы факты купания в нетрезвом состоянии. В КЧС напомнили о том, что гражданам необходимо проявлять больше ответственности и не нарушать правила безопасного поведения на воде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Алматы продолжают поиски 18-летней абитуриентки медвуза
Тиллерсон назвал срок ответа США на сокращение дипмиссий в РФ
Рогозин анонсировал отмену льгот зарубежным авиапроизводителям
КНДР отвергла предложения Южной Кореи по налаживанию отношений
Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек
Карла дель Понте покинет комиссию ООН по правам человека в Сирии
Суд продлил арест экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Глава МИД: Польша не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока
Спорт
«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру В главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь