Астанчанин случайно снял на камеру гибель людей
Житель Астаны Улан Абишев во время отдыха с семьей случайно снял на камеру трагическую гибель девушек. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.
Житель Астаны Улан Абишев во время отдыха с семьей случайно снял на камеру трагическую гибель девушек. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.
«Сегодня отдыхали на озере Малое Чебачье в Боровом со стороны населенного пункта Акылбай. Покупавшись пару часов, мы стали собираться, и сделал несколько кадров на память. Потом мы узнали, что на одной из фотографий запечатлена настоящая трагедия. В этот момент здесь боролись за жизнь две девушки и один подросток. Их надувной матрас перевернулся
По его словам, отдыхающие бегали по берегу и просили позвонить спасателям, «которых пришлось ждать почти один час». «Все это время мы беспомощно смотрели в даль и надеялись увидеть силуэты. Женщины и дети плакали. При этом на самом озере не было дежурного расчета, лодки или спасательных жилетов», — написал Улан Абишев.
Обстоятельства произошедшего прояснил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.
«В 17:09 в Бурабайском районе в озере Малое Чебачье силами
Напомним, за сутки 6 августа в необорудованных для купания местах утонули 11 человек, в том числе двое детей. Помимо прочего, были зарегистрированы факты купания в нетрезвом состоянии. В КЧС напомнили о том, что гражданам необходимо проявлять больше ответственности и не нарушать правила безопасного поведения на воде.