Прекращена продажа билетов на поезда по направлению Хабаровск-Владивосток
Когда восстановят железнодорожные пути в районе Уссурийска — неизвестно.
Когда восстановят железнодорожные пути в районе Уссурийска — неизвестно.
В связи с размывом путей в Приморье приостановлена продажа билетов на поезда на направлении
— Все пассажиры, которые собирались в дорогу по данному направлению в любую сторону, могут беспрепятственно сдать билеты. Возврат и переоформление будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов, то есть, будет возвращена вся стоимость билета, — сообщила ИА «Хабаровский край сегодня»
Как только сойдет вода, железнодорожники приступят к ремонту железнодорожных путей в Приморье. Для этого четыре восстановительных поезда уже подвезли строительные материалы к месту размывов. Сколько времени займет восстановление, пока никто сказать не берется.
Пассажиров, которые застряли в поездах на перегонах