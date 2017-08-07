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07:33 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Прекращена продажа билетов на поезда по направлению Хабаровск-Владивосток

Когда восстановят железнодорожные пути в районе Уссурийска — неизвестно.

В связи с размывом путей в Приморье приостановлена продажа билетов на поезда на направлении Хабаровск-Владивосток-Хабаровск.

— Все пассажиры, которые собирались в дорогу по данному направлению в любую сторону, могут беспрепятственно сдать билеты. Возврат и переоформление будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов, то есть, будет возвращена вся стоимость билета, — сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» пресс-секретарь ДВЖД Инна Пепеляева.

Как только сойдет вода, железнодорожники приступят к ремонту железнодорожных путей в Приморье. Для этого четыре восстановительных поезда уже подвезли строительные материалы к месту размывов. Сколько времени займет восстановление, пока никто сказать не берется.

Пассажиров, которые застряли в поездах на перегонах Баневуро-Барановский, Раздольное — Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск- Владивосток и на перегоне Оленевод- Веневитово участка Барановский-Хасан Дальневосточной железной дороги из-за размыва путей, уже стали стали вывозить девятью автобусами во Владивосток и в Уссурийск, сообщили в пресс-службе ведомства.

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