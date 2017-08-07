Прекращена продажа билетов на поезда по направлению Хабаровск-Владивосток

— Все пассажиры, которые собирались в дорогу по данному направлению в любую сторону, могут беспрепятственно сдать билеты. Возврат и переоформление будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов, то есть, будет возвращена вся стоимость билета, — сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» пресс-секретарь ДВЖД Инна Пепеляева.

Как только сойдет вода, железнодорожники приступят к ремонту железнодорожных путей в Приморье. Для этого четыре восстановительных поезда уже подвезли строительные материалы к месту размывов. Сколько времени займет восстановление, пока никто сказать не берется.



Пассажиров, которые застряли в поездах на перегонах Баневуро-Барановский, Раздольное — Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск- Владивосток и на перегоне Оленевод- Веневитово участка Барановский-Хасан Дальневосточной железной дороги из-за размыва путей, уже стали стали вывозить девятью автобусами во Владивосток и в Уссурийск, сообщили в пресс-службе ведомства.